Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 14:46
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:42
Политика
Политолог Головачев указал на ошибку Запада в понимании популярности Путина
14:42
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, как пользоваться телефоном за ужином по правилам этикета
14:40
Экономика
Ажиотажный спрос на вторичном рынке сменился стагнацией
14:40
Происшествия
Члена совета центра «Мемориал» Давидиса задержали в Москве
14:38
Новороссия
ВСУ перебросили более 40 танков к линии разграничения в Донбассе
14:37
Армия
В ВСУ сообщили об увеличении числа инфицированных COVID-19 военных
14:32
Наука
В США создали бесконечно перерабатываемый пластик
14:32
Политика
Политолог Марков назвал украинские города, мечтающие присоединиться к России
14:29
Политика
Журналист Веселовский считает, что Зеленский боится Путина
14:27
Общество
Народная артистка России Людмила Сичкарева скончалась в 83 года
14:27
Весь мир
Президент Египта объявил о введении чрезвычайного положения
14:25
Общество
На голову калининградца упала часть разрушающегося здания
14:23
Происшествия
Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили с мертвыми моряками на борту
14:17
Видео
Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня
14:17
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост нефтедобычи в РФ на 300 тысяч тонн
14:15
Шоу-бизнес
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
14:14
Общество
Юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг
14:13
Политика
Британские СМИ заявили об утечке в Сеть личной переписки премьера страны
14:13
Общество
В Петербурге свободно более 23% коек для пациентов с COVID-19
14:13
Весь мир
Стороны конфликта в сирийском Эль-Камышлы заключили соглашение
Все новости

Россия ограничила импорт мяса птицы из ряда европейских стран

Экономика
Россия ограничила импорт мяса птицы из ряда европейских стран
pixabay.com  /  PD

Москва, 25 апреля. Власти России ввели временные ограничения на поставки в страну мяса птицы из ряда стран Европы из-за сложной обстановки с птичьим гриппом, сообщил Россельхознадзор.

Россия с 23 апреля остановила импорт продукции из отдельных регионов Словакии, Венгрии и Франции. До этого были приостановлены поставки из Швеции, Германии и Чехии.

«Россельхознадзор обеспокоен ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран», — говорится в сообщении.

Поэтому служба предпринимает меры по недопущению заноса птичьего гриппа на территорию РФ. С указанных территорий запрещен ввоз живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о финансовой поддержке птицеводческих предприятий в России. Компании, занимающиеся производством мяса птицы, получат поддержку на общую сумму 1 млрд рублей.

россельхознадзор продовольствие мясо птицы международная торговля
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 408317 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 205376 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 168274 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 138701 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Политика 69402 22 апреля 2021
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Все новости / Экономика / Россия ограничила импорт мяса птицы из ряда европейских стран
Рейтинг@Mail.ru