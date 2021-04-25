Россия ограничила импорт мяса птицы из ряда европейских стран

Москва, 25 апреля. Власти России ввели временные ограничения на поставки в страну мяса птицы из ряда стран Европы из-за сложной обстановки с птичьим гриппом, сообщил Россельхознадзор.

Россия с 23 апреля остановила импорт продукции из отдельных регионов Словакии, Венгрии и Франции. До этого были приостановлены поставки из Швеции, Германии и Чехии.

«Россельхознадзор обеспокоен ухудшающейся эпизоотической обстановкой по высокопатогенному гриппу птиц на территории европейских стран», — говорится в сообщении.

Поэтому служба предпринимает меры по недопущению заноса птичьего гриппа на территорию РФ. С указанных территорий запрещен ввоз живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной птицеводческой продукции, кормов и кормовых добавок для птиц.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин ранее подписал распоряжение о финансовой поддержке птицеводческих предприятий в России. Компании, занимающиеся производством мяса птицы, получат поддержку на общую сумму 1 млрд рублей.