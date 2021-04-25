Главная мечеть Кордовы оказалась построена с использованием сырья из Византии

Кордова, 25 апреля. Мозаичный декор, который использовали для украшения Большой соборной мечети Омейядов в Аль-Андалусе, привезли в Кордову из мастерских Византийской империи.

Комплексный химический анализ стеклянных тессер X века в мечети Кордовы провел коллектив ученых из Института исторического наследия Андалузии. Результаты показали, что в составе стекла есть особые компоненты и маркеры. Они указывают, что материал добывался в византийской Малой Азии.

Отправлять византийские мозаики и мастеров в Аль-Андалус могли в качестве дипломатического подарка византийского императора Константина VII Багрянородного правителю Абд ар-Рахману III. Дорогостоящие дары служили укреплению политических связей между средиземноморскими монархиями, сделали вывод исследователи.

До этого историки изучили древнегреческую посуду, которую нашли при археологических раскопках в районе Олимпа. Анализ показал, что в Греции развивались мультикультурные традиции.