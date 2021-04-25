Швейцарские ученые создали добавку для коров, которая уменьшает выброс опасного метана

Берн, 25 апреля. Специальную кормовую добавку, которая уменьшает опасную для природы отрыжку у коров, разработали исследователи из Швейцарии.

Пищеварительный процесс у крупного рогатого скота работает таким образом, что с экскрементами и отрыжкой выделяется опасный газ метан. Решение проблемы нашли швейцарские ученые. Они создали пищевую добавку, которая уменьшает отрыжку у коров. Доля вредного газа снижается до 38%.

Разработка позволит фермерам забыть о вредном животноводстве, уверены специалисты. Если добавку использовать в течение года для всех коров в мире, то выброс метана снизится так же, как если бы с дороги убрали 330 миллионов машин.

До этого сообщалось, что в атмосфере Земли зафиксировали максимальное количество парниковых газов с 2003 года. Об этом рассказали в пресс-службе спутникового мониторинга Copernicus.