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Юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг

Общество
Юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг
Федеральное агентство новостей  / 

В практике юристов довольно часто встречаются случаи невозврата долга заемщиком. В любом случае, будь то дружеские отношения или же родственные связи, правозащитник Анатолий Абелов советует составлять расписку. Даже рукописный документ считается настоящим договором займа.

«Есть ряд требований, которые желательно соблюдать, чтобы не было вопросов с возвратом денег. Прежде всего, на бумаге должен быть зафиксирован факт передачи средств. Иногда люди пишут, что обязуются вернуть долг к определенному числу, но не указывают на получение той или иной суммы. Недобросовестные заемщики порой используют этот момент, утверждая в суде, что им никто ничего не передавал», — рассказал ФАН о возможном исходе юрист Анатолий Абелов.

По словам правоведа, паспортные данные указывать необязательно. Достаточно полного имени и адреса.

Если отзывчивого человека все же подвели, бежать с распиской в полицию вовсе необязательно. Чтобы не тратить свое драгоценное время и отвлекать правоохранителей от других более важных дел, нужно обратиться сразу в суд.

«Это напоминает 30-е годы прошлого столетия, когда чуть что люди бежали в НКВД с жалобами и заявлениями. Если была составлена обычная расписка, и обошлось без мошенничества, то это обычный гражданско-правовой спор. Поэтому полицию привлекать просто излишне», — добавил собеседник.

Если стороны никакого документа не составляли, а в долг давали наличными, то у доверчивого гражданина вернуть «кровные» не получится. Факт передачи денег в этом случае не смогут подтвердить даже показания свидетелей. Другое дело — перевод на карту или расчетный счет.

«Чтобы без проблем вернуть долг, нужно составлять документ. Сейчас люди на это уже не обижаются. Если человек намерен обмануть, то, конечно же, будет давить на совесть, обижаясь на недоверие», — заключил правозащитник.

Ранее ФАН писал об одном из способов обмана доверчивых граждан. Юрист рассказал, зачем мошенники скупают чужие банковские карты.

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