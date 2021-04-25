Подросток спас младших брата и сестру из горящего дома в Свердловской области

Екатеринбург, 25 апреля. Жилой дом в Нижних Сергах Свердловской области вспыхнул из-за замыкания. Подросток успел вывести младших брата и сестру за несколько минут до взрыва газового котла.

Изначально загорелись надворные постройки рядом с домом, в котором живет семья с тремя детьми. Родители в этом время ушли в магазин. Дома остались братья 15-ти и 10-ти лет, а также пятилетняя сестренка. Старший брат услышал необычные звуки из двора, а когда вышел, пламя распространилось уже по всей территории у дома.

Мальчик рассказал, что сразу вернулся, схватил детей и выбежал из дома даже без верхней одежды. Буквально через несколько минут прогремел взрыв газового котла. Дети не пострадали. Сосед вынес им одежду, а на тушение прибыли пожарные, рассказали в МЧС по Свердловской области.

До этого четвероклассник из Смоленской области вытащил провалившегося под лед ребенка. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.