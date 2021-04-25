Володин: сигнал Путина о красных линиях однозначно будет услышан

Москва, 25 апреля. Заявление президента России Владимира Путина о пересечении красных линий все же будет услышано теми, для кого оно предназначалось, полагает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Во время послания Федеральному собранию российский лидер сообщил, что все те, кто перейдет красные линии, получат незамедлительный и асимметричный ответ России. Этот сигнал однозначно будет услышан теми, кто планирует недружественные действия в отношении РФ, подчеркнул Володин в эфире телеканала «Россия-1».

Также он отметил рост напряженности в современной политической обстановке. Многие договоренности расторгнуты, а мир подвержен двойным стандартам, резюмировал председатель Госдумы.

Ранее на Западе рассказали о решительных действиях Путина по защите интересов России.