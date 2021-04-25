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В МИД РФ заявили о готовности принять новые меры в случае эскалации со стороны США

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 14:11
Политика
В МИД РФ заявили о готовности принять новые меры в случае эскалации со стороны США
Ньюинформ  /  pixabay.com

Москва, 25 апреля. Россия может принять новые меры в адрес США, если Вашингтон продолжит антироссийскую эскалацию, заявили в МИД Российской Федерации.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе эфира на телеканале «Россия-1» в воскресенье подтвердил, что Москва готова принять новые меры в адрес США. Также дипломат подтвердил, что Москва рассматривает возможность проведения переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Джозефом Байденом.

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена может состояться, если Вашингтон будет учитывать интересы Москвы. Как сообщалось ранее, такое заявление сделала спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

сша москва лавров
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