Эфиопская плотина «Возрождение» получила многомиллионные инвестиции

Аддис-Абеба, 25 апреля. Управление Национального совета по координации участия общественности в строительстве плотины «Возрождение» получило 15 миллиардов быров (358 миллионов долларов США. — Прим. ФАН) на возведение объекта.

По словам Арегави Берхе, генерального директора Управления, взносы в фонд внесли государственные и частные предприятия, представители малого и крупного бизнеса, госслужащие, сотрудники коммерческих организаций, а также эфиопская диаспора за рубежом. Эти пожертвования предназначены для осуществления плана по строительству плотины за счет внутренних ресурсов.

Берхе уточнил, что основную долю строительства покрывает федеральное правительство. Однако необходимо приложить дополнительные усилия для мобилизации ресурсов общественности, включая финансовые и государственные учреждения.

К апрелю 2021 года проект по возведению дамбы реализовали на 79%. В начале этой недели инженеры ввели в эксплуатацию два новых водосброса.

Ранее сообщалось, что Эфиопия отклонила приглашение провести встречу на уровне министров по вопросу урегулирования конфликта с Египтом и Суданом вокруг плотины «Возрождение». Расположенные ниже по течению Голубого Нила страны обеспокоены, что бесконтрольное заполнение водохранилища обернется засухой и, как следствие, тяжелыми экономическими потерями.