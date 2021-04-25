Названо имя победителя третьего сезона шоу «Ну-ка, все вместе!»

Москва, 25 апреля. Имя победителя третьего сезона вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» объявили в финальном выпуске проекта. Лидером стала 28-летняя участница Сюзанна Мелконян.

Вокальное шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит на канале «Россия-1». Особенностью проекта является количество судей — конкурсантов оценивают сразу 100 членов жюри. Судейские места на шоу занимают певцы, звезды TikTok и другие знаменитости.

Победительница третьего сезона шоу получила специальный кубок проекта и приз в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, Мелконян сможет записать собственный оригинальный сингл, который попадет в ротацию известной радиостанции.

«Спасибо огромное! Я не знаю, что мне сказать впервые в жизни. Я очень благодарю!» — поделилась эмоциями от победы в проекте участница.

Пение Мелконян привело в восторг практически всех членов жюри. Участница получила 99 баллов из 100. Ставить положительную оценку конкурсантке отказалась лишь певица Саша Градива. Это решение возмутило председателя жюри, певца Сергея Лазарева. Он не смог сдержать эмоций и накричал на исполнительницу, отметив, что Мелконян не допустила ни одной фальшивой ноты.