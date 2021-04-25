Кремль: есть возможная дата проведения встречи Путина и Байдена

Москва, 25 апреля. Подготовка ко встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока еще не началась.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков. По словам политика, Москва получила сигнал от США и рассмотрит его. Встреча политиков может состояться в июне, есть даже возможная дата, сообщил Ушаков.

«Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь», — заявил Ушаков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее внимание немецких журналистов привлекла ошибка Вашингтона на климатическом саммите с президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Организаторов раскритиковали из-за технической неполадки.