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Фанаты придумали новое амплуа для закачавшего филлеры Зака Эфрона

Шоу-бизнес
Фанаты придумали новое амплуа для закачавшего филлеры Зака Эфрона
Global Look Press  /  face to face/Instagram

Лос-Анджелес, 25 апреля. Американский актер Зак Эфрон удивил пользователей Сети своим внешним видом. Звезда серии фильмов «Классный мюзикл» закачал в лицо филлеры, отчего его с трудом узнали поклонники.

В тренды Twitter вырвалось обсуждение ситуации с Заком Эфроном. На одном из последних видео актер предстал сильно изменившимся. По его лицу видно, что дело не обошлось без косметических инъекций: челюсть стала шире и массивнее, щеки набухли, а глаза словно уменьшились. Внешние признаки могут говорить о том, что Эфрон закачал филлеры.

Это шокировало пользователей, так как актер давно слывет одним из самых знойных красавцев Голливуда. Звезда тщательно следит за своей фигурой и часто хвастается шикарным прессом.

«Насколько же проблемна культура Голливуда, если Зак, мать его, Эфрон, думает, что ему нужно сделать пластическую операцию…» — недоумевают фанаты.

Пользователи тут же принялись шутить на тему того, кого бы обновленный Зак Эфрон мог бы сыграть в кино. Предположения были разными: от человеческой версии Шрека до красивого Сквидварда.

Зак Эфрон страдает дисморфофобией — психическим расстройством, при котором человек чересчур обеспокоен дефектами или особенностями своего тела. В связи с этим поклонники попросили других пользователей больше не обсуждать внешность актера, чтобы не навредить ему.

пластика филлеры зак эфрон
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