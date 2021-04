Фанаты придумали новое амплуа для закачавшего филлеры Зака Эфрона

Лос-Анджелес, 25 апреля. Американский актер Зак Эфрон удивил пользователей Сети своим внешним видом. Звезда серии фильмов «Классный мюзикл» закачал в лицо филлеры, отчего его с трудом узнали поклонники.

В тренды Twitter вырвалось обсуждение ситуации с Заком Эфроном. На одном из последних видео актер предстал сильно изменившимся. По его лицу видно, что дело не обошлось без косметических инъекций: челюсть стала шире и массивнее, щеки набухли, а глаза словно уменьшились. Внешние признаки могут говорить о том, что Эфрон закачал филлеры.

Это шокировало пользователей, так как актер давно слывет одним из самых знойных красавцев Голливуда. Звезда тщательно следит за своей фигурой и часто хвастается шикарным прессом.

Пользователи тут же принялись шутить на тему того, кого бы обновленный Зак Эфрон мог бы сыграть в кино. Предположения были разными: от человеческой версии Шрека до красивого Сквидварда.

bruh zac efron can play human shrek in the live acton adaption now pic.twitter.com/5o4LHIdVqA

BREAKING: Zac Efron confirmed to play the Handsome Squidward's role in «Spongebob Squarepants» live action movie, directed by @kmendoncafilho



Shootings starts this Summer in Australia. pic.twitter.com/xIlznJsrD1