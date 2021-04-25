Водитель «Нивы» умер после ДТП с иномаркой под Вольском

Вольск, 25 апреля. Серьезная авария унесла жизнь мужчины в Саратовской области. ДТП произошло рядом с железнодорожной станцией «Сенная» под Вольском.

На улице Привокзальной дорогу не поделили Hyundai и «Нива». В результате столкновения погиб 27-летний пассажир отечественного внедорожника, сообщили в правоохранительных органах.

По данным полиции, 33-летний мужчина за рулем Hyundai двигался с небезопасной скоростью. Он также не учел погодные условия, влияющие на путь торможения. Его машина врезалась в металлический забор, а потом опрокинулась на стоявшую на пути «Ниву», в которой находился один пассажир. От полученных травм он умер на месте ДТП. Предполагаемый виновник отделался легкими травмами. В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

В Хабаровске водитель иномарки на полном ходу врезался в легковой автомобиль Renault, а затем в Toyota Corolla Axio, также он задел еще две машины. Водитель и пассажир автомобиля Renault погибли на месте происшествия, сообщал ФАН.