Олег Барабанов: как правильно высылать дипломатов. Николай Стариков

Дипломатические скандалы с массовыми высылками дипломатов становятся нормой, и мы даже перестаем им удивляться. Гость Николая Старикова в программе «По-СтАриковски» профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доктор политических наук Олег Барабанов даст ответы на все тонкие вопросы дипломатии.

Как правильно высылать дипломатов, а когда — неправильно? Что означает разрыв дипотношений и чем это грозит? Что нужно делать, чтобы не допустить «апокалипсис наших дней»?

Об этом и о многом другом в новом выпуске программы «По-СтАриковски» дипломатично расскажет профессор МГИМО Олег Барабанов.