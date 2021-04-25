Вашингтон, 25 апреля. Переступать красную черту, о которой заявил президент России Владимир Путин, весьма опасно, полагает бывший сотрудник разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил о том, что все, кто переступят красную черту, получат жесткий и незамедлительный ответ России. Однако в США отнеслись к данному посланию весьма несерьезно, отметил Риттер в своем материале для издания RT International, передает «ПолитРоссия».

В своей речи российский лидер сослался на «Книгу джунглей» Редьярда Киплинга. Риттер полагает, что в современной политической ситуации маленькими табаками являются силы НАТО, Шерханом предстают США, а Маугли – это Россия.

При этом отсылка к данному произведению имеет весьма мрачный смысл, поскольку в книге табаки были убиты союзниками Маугли, а Шерхан – главным героем. Таким образом послание Путина становится предельно ясным – не стоит провоцировать «русского медведя», отметил Риттер.

Офицер разведки США также посоветовал перечитать «Книгу джунглей», поскольку вряд ли какой-нибудь потенциальный Шерхан захочет подобной участи.

Аналитик Габриэль Гавин ранее рассказал о решительных действиях Путина по защите интересов России.

Издание RT сообщило о том, что глава России подписал указ о противодействии недружественным шагам других стран в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации.