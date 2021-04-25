Депутат Морозов о Жириновском: Он нас научил политике

Москва, 25 апреля. Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня празднует свой 75-й день рождения. В беседе с ФАН именинника поздравил депутат Госдумы и коллега по партии Антон Морозов.

«Я 20 лет рядом с ним работаю, это величайший, конечно, политический деятель. Очень внимательно относится ко всем нам. И наша, в общем-то, карьера неразрывно связана с его наставничеством — он нас научил политике», — признался государственный деятель.

По долгу службы Морозов занимается международными делами и говорит, что во внешней политике Жириновский — большой специалист. А его сторонники всячески стараются продолжать ту линию, которую он задает во фракции.

«Относимся к нему с большим уважением и поздравляем от всей души со значимой датой. Надеемся, что и дальше будем вместе трудиться во благо нашей великой Родины», — завершил свое поздравление депутат.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поздравил юбиляра и восхитился его несгибаемой энергией и работоспособностью.