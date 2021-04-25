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Италия откроет два консульства в Ливии

Весь мир
Италия откроет два консульства в Ливии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Владимир Малянов, Альгирдас Микульскис

Триполи, 25 апреля. Ливия и Италия договорились об открытии двух консульств европейской страны и активизации подписанного в 2008 году Договора о дружбе.

Министр иностранных дел Правительства национального согласия (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш объявила о результатах состоявшейся в Риме встречи с итальянским правительством.

«Переговоры в основном были сосредоточены на активизации совместного Договора о дружбе, подписанного в 2008 году», — сообщила глава МИД Ливии.

Выступая перед парламентом Италии в присутствии комитета по иностранным делам, Наджла Мангуш добавила, что стороны договорились открыть представительство в Бенгази и почетное консульство в Сабхе, назвав это «важным достижением, способствующим облегчению получения визы и других административных процедур».

Кроме того, Ливия и Италия согласовали дату открытия воздушных границ между двумя государствами, а также обсудили активацию строительства прибрежной дороги, которая свяжет города Мусаид и Рас-Адждир и облегчит передвижение между восточными и западными регионами североафриканской страны.

Глава МИД ПНЕ отметила, что во время визита обсуждались также вопросы в сфере образования, борьбы с нелегальной иммиграцией, обеспечения контроля южных границ и береговой охраны. Мангуш подчеркнула, что обсуждения данных вопросов все еще продолжаются и требуют дополнительных встреч на уровне министров и технических комитетов министерств внутренних дел, обороны и торговли.

Договор о дружбе, партнерстве и кооперации между Италией и Ливией был подписан 13 лет назад, 30 августа 2008 года, в городе Бенгази. Действовавший на тот момент премьер-министр Сильвио Берлускони признал от лица своего государства ущерб и моральный вред, которые выпали на долю ливийского народа во время итальянского колониального периода.

Менее чем через два года после вступления договора в силу Рим в одностороннем порядке приостановил его действие, чтобы предоставить возможность союзникам по НАТО использовать базы страны для нанесения авиаударов по Ливии в марте 2011 года.

ливия италия
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