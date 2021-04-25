Минобороны Украины сообщило об участии ВМС страны в турецких учениях в Средиземноморье

Киев, 25 апреля. ВМС Украины примут участие в турецких военных учениях Dogu Akdeniz, которые пройдут в конце года в западной части Средиземного моря.

В сообщении пресс-службы минобороны Украины говорится, что участники маневров уже рассмотрели вопросы, связанные с общей концепцией учений, а также согласовали состав сил, которые будут к ним привлечены.

Сообщается, что формат участия украинской стороны обсуждался специалистами оборонного ведомства страны. По имеющейся информации, офицеры ВМС Украины могут принять участие в работе многонационального штаба учений

Кроме того, была оговорена стажировка украинских офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA (MILGEM) в ходе маневров.

Ранее сообщалось, что иностранные инструкторы активизировали работу с военнослужащими ВСУ на фоне эскалации конфликта в Донбассе. При этом, по мнению экспертов, в рядах военных из-за возможного наступления на юго-востоке царит паника, передает infox.