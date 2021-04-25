Отец ребенка Бони требовал от нее алименты

Москва, 25 апреля. Экс-участница «Дома-2», телеведущая и блогер Виктория Боня рассказала, что ей чуть не пришлось выплачивать алименты своему бывшему возлюбленному, бизнесмену Александру Смерфиту.

Российская знаменитость прожила с сыном ирландского миллиардера Майкла Смерфита семь лет. В 2012 году на свет появилась дочь пары, которую назвали Анджелина Летиция.

Сейчас Боня живет вместе с ребенком в Монако, при этом денег от бывшего возлюбленного она не получает. По словам ведущей, Смерфит оплачивал ей жилье первые полгода после расставания, но затем эти расходы легли на ее плечи. А в прошлом году бизнесмен перестал давать деньги на няню для дочери. Из-за этого Боня собиралась подать на алименты, но не учла, что ее экс-возлюбленный получает не такой уж высокий доход.

«Если ты подашь на алименты, то, может быть, тебе придется платить мне деньги, потому что ты зарабатываешь больше меня», — пригрозил Боне отец ее дочери.

В интервью на платформе Premier блогер рассказала, что они со Смерфитом всегда делили расходы, когда были вместе. Даже счет за роды в частной европейской клинике телеведущая и бизнесмен оплачивали пополам.

Виктория Боня жаловалась, что жизнь в Монако требует больших финансовых вливаний. Экс-участница «Дома-2» раскрыла, сколько денег ей нужно в месяц.