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США и НАТО начали выводить военные подразделения с территории Афганистана

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 14:10
Политика
США и НАТО начали выводить военные подразделения с территории Афганистана
army.mil  /  US Army

Вашингтон, 25 апреля. США и Североатлантический альянс приступили к выводу войск с ряда военных баз на территории Афганистана.

Об этом заявил на конференции в Кабуле командующий контингентом США и НАТО генерал Скотт Миллер. Он добавил, что военнослужащие западных стран "передадут все свои базы силам Афганистана".

Не так давно сообщалось, что НАТО начнет выводить войска, участвующие в операции «Решительная поддержка», из Афганистана к 1 мая. Заявлялось также, что Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами этот процесс.

Ранее глава Центрального командования (CENTCOM) Кеннет Маккензи сообщил, что будущие операции американских войск в Афганистане могут опираться на новые военные базы в граничащих с ним странах.

сша афганистан нато войска
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