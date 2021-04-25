США и НАТО начали выводить военные подразделения с территории Афганистана

Вашингтон, 25 апреля. США и Североатлантический альянс приступили к выводу войск с ряда военных баз на территории Афганистана.

Об этом заявил на конференции в Кабуле командующий контингентом США и НАТО генерал Скотт Миллер. Он добавил, что военнослужащие западных стран "передадут все свои базы силам Афганистана".

Не так давно сообщалось, что НАТО начнет выводить войска, участвующие в операции «Решительная поддержка», из Афганистана к 1 мая. Заявлялось также, что Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами этот процесс.

Ранее глава Центрального командования (CENTCOM) Кеннет Маккензи сообщил, что будущие операции американских войск в Афганистане могут опираться на новые военные базы в граничащих с ним странах.