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Издание OilPrice оценило энергетические перспективы России в Арктике

Экономика
Издание OilPrice оценило энергетические перспективы России в Арктике
Росконгресс  /  ФАН

Москва, 25 апреля. Представители СМИ из Соединенных Штатов считают, что энергетические амбиции России в Арктике находятся под угрозой.

Издание «ПолитРоссия» опубликовало эксклюзивный пересказ статьи издания OilPrice, согласно которой планы Москвы по расширению объемов нефтедобычи за счет развития Арктического региона могут пострадать из-за увеличения глобальной роли альтернативных источников энергии.

«С момента открытия первого нефтяного месторождения на Кавказе российский нефтяной сектор продвигался все дальше на север и вглубь Сибири в поисках новых ресурсов. Большинство неиспользуемых месторождений в настоящее время находятся в Арктике, разработка которой является дорогостоящим удовольствием из-за сурового климата», — указывают эксперты OilPrice.

Считается, что Россия стремится извлечь большую выгоду из расширения добычи нефти в Арктике. Но аналитики полагают, что переход современного общества на использование экологичных источников энергии будет снижать потребность человечества в традиционных энергоносителях, что повлияет на рентабельность разработки арктических месторождений.

«Ожидалось, что пик спроса (на нефть. — Прим. ред.) будет достигнут примерно в 2030 году и составит 106 млн баррелей в сутки. Однако свежие прогнозы показывают, что спрос выйдет на пиковый уровень в 102 млн баррелей в сутки уже в 2028 году. После этого показатель снизится до 62 млн баррелей к 2050 году», — приходят к выводу авторы статьи.

При этом Международное энергетическое агентство (МЭА) недавно опубликовало отчет, согласно которому спрос на нефть в мире в скором времени превысит предложение.

россия сша арктика добыча нефти OilPrice альтернативные источники энергии
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