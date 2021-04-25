Ученые из Сингапура определили полезный для профилактики COVID-19 антисептик

Сингапур, 25 апреля. Антисептические средства на основе йода могут снизить риск заболевания COVID-19 на 24%, считают сингапурские ученые. Помочь может даже спрей для горла.

Медицинские специалисты из Сингапура заявили об эффективности йодсодержащих антисептиков в профилактике коронавирусной инфекции. Соответствующая информация была приведена в докладе, опубликованном на сайте Национальной больницы Сингапура.

Ученые проверили верность своего предположения экспериментальным путем. Так, в 2020 году рабочим три раза в сутки было необходимо употреблять лекарства с йодом. К таким препаратам, в частности, относились и спреи для горла. Результаты исследования показали, что риск заражения COVID-19 у рабочих снизился на 24%. Как отмечают ученые, полезным может быть также противомалярийный препарат гидроксихлорохин: риск заражения при его употреблении снижается на 21 процент. Однако как сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения России, данное средство обладает опасными побочными эффектами, способными вызывать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы.

Ранее сообщалось, что бразильские ученые обнаружили «натуральное» средство от коронавируса — куркумин. Он входит в состав корня куркумы и продается в виде специи.