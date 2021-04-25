В Петербурге от гибели спасли тюленя

Местные жители поселка Лебяжка нашли истощенного серого тюленя и вызвали специалистов.

Как поясняют зоологи центра, животное обессилено и истощено, у него высокая температура, судороги и недостаток веса.

«Когда Антон, вот, к нам привез этого тюленя (тюлениху), она самка по полу. И оказалось, что она, уже буквально, в такой очень тяжелой ситуации. У нее была высокая температура, уже судороги начинались, то есть, она уже собиралась отойти в мир иной, и в общем так своевременно получилось оказать ей помощь», — рассказывает Вячеслав Алексеев, директор Фонда друзей балтийской нерпы.

Сейчас тюленя лечат антибиотиками и постоянно вводят растворы, восстанавливающие электролитный баланс.

«Она сейчас еще проходит карантинирование. Она сейчас потихоньку растет уже, в общем, она уже сама ест рыбу. Скоро мы ее начнем приучать к воде по чуть-чуть, потому что, если ее сейчас в воду пускать, она замерзнет буквально через 4–5 минут», — продолжает Вячеслав Алексеев.

Если в течение нескольких тренировочных недель тюлень сможет самостоятельно находиться в холодной воде и охотиться, его отпустят в родную среду обитания.