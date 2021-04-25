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Пушков назвал «бурей в стакане воды» реакцию Турции на признание США геноцида армян

Политика
Пушков назвал «бурей в стакане воды» реакцию Турции на признание США геноцида армян
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 25 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал признание геноцида армян американским президентом Джо Байденом.

По словам члена Совфеда, многие союзники Турции по НАТО давно признали факт геноцида армян, а в ряде европейских государств его отрицание уголовно наказывается. Пушков уверен, что Турция не выйдет из НАТО после заявления Байдена, хотя отношения с Германией и Францией у Анкары напряглись.

«Так же, скорее всего, будет и с реакцией Эрдогана на решение Байдена: большая буря, но в стакане воды», — пишет сенатор в Telegram-канале.

Пушков предположил, что признание геноцида армян не пойдет на пользу отношениям Вашингтона и Анкары.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян жестко раскритиковала заявление президента США Джо Байдена, который признал геноцид армян в Османской империи 1915 года.

пушков байден геноцид армян
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