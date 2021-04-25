Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 13:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:15
Экономика
Инвестор организует в Дагестане производство соков и пюре за 2,4 млрд рублей
13:11
Шоу-бизнес
Постаревший Киану Ривз разочаровал поклонников своим внешним видом
13:11
Общество
Петербургский меценат готов оплатить установку арт-объекта в Самаре
13:11
Общество
Американские ученые предупредили о смертельной опасности дефицита кислот омега-3
13:10
Наука
Звезды второго поколения обнаружили в космосе ученые из Чили
13:08
Общество
Американец рассказал, почему его поразило метро в России
13:07
Весь мир
Боевики ELN атаковали армию Колумбии близ границы с Венесуэлой
13:07
Общество
Маковые, лавандовые и ромашковые поля: где найти самые фотогеничные локации Крыма
13:04
Общество
Невролог объяснил, почему не стоит использовать смартфон во время тренировок
13:04
Политика
Политолог Джаралла заявил, что реакция Москвы на дипломатический выпад шокировала Прагу
13:03
Весь мир
Арест группы иностранцев и строительство НПЗ — что произошло в Ливии 24 апреля
13:00
Видео
Торговые прилавки со свежей корюшкой открылись в Петербурге
13:00
Украина
Украинский политик раскрыл, почему больше не взлетают на воздух военные склады ВСУ
12:59
Экономика
Власти Калифорнии намерены запретить добычу нефти путем фрекинга
12:56
Происшествия
Движение транспорта восстановили после падения пешеходного моста под Екатеринбургом
12:54
Украина
Американцы поставили диагноз властям США из-за поддержки Украины
12:53
Экономика
Портфель «Сбера» по финансированию застройщиков достиг 1 трлн рублей
12:52
Общество
Американца поразил способ употребления семечек в России
12:51
Общество
Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
12:47
Шоу-бизнес
Россияне призвали Проклову назвать имя домогавшегося ее артиста
Все новости

Невролог объяснил, почему не стоит использовать смартфон во время тренировок

Общество
Невролог объяснил, почему не стоит использовать смартфон во время тренировок
pixabay.com/PD

Москва, 25 апреля. Использование смартфона во время занятий спортом может быть опасно для здоровья человека. Об этом рассказала врач-невролог-алголог Валерий Черненко.

По словам специалиста, примерно половина людей, посещающих спортзал, во время тренировок просматривают ленту в социальных сетях, включают видео или открывают новости. Черненко предупредил, что если заниматься на тренажере и одновременно смотреть в экран, впоследствии можно заработать хроническую травму шеи.

Такое явление медик охарактеризовал как «позу креветки». Из-за этого шея испытывает нагрузку, четырехкратную по отношению к обычной. В результате у человека могут появиться головные боли, второй подбородок, а также грыжи межпозвоночного диска.

Россияне ранее рассказали, почему отказываются от посещения спортзала. У большинства опрошенных не оказалось достаточного количества свободного времени для этого.

спортзал смартфон шея
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 398720 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 196977 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 165225 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 134024 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Политика 67715 22 апреля 2021
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Все новости / Общество / Невролог объяснил, почему не стоит использовать смартфон во время тренировок
Рейтинг@Mail.ru