Невролог объяснил, почему не стоит использовать смартфон во время тренировок

Москва, 25 апреля. Использование смартфона во время занятий спортом может быть опасно для здоровья человека. Об этом рассказала врач-невролог-алголог Валерий Черненко.

По словам специалиста, примерно половина людей, посещающих спортзал, во время тренировок просматривают ленту в социальных сетях, включают видео или открывают новости. Черненко предупредил, что если заниматься на тренажере и одновременно смотреть в экран, впоследствии можно заработать хроническую травму шеи.

Такое явление медик охарактеризовал как «позу креветки». Из-за этого шея испытывает нагрузку, четырехкратную по отношению к обычной. В результате у человека могут появиться головные боли, второй подбородок, а также грыжи межпозвоночного диска.

Россияне ранее рассказали, почему отказываются от посещения спортзала. У большинства опрошенных не оказалось достаточного количества свободного времени для этого.