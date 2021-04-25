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Политолог Джаралла заявил, что реакция Москвы на дипломатический выпад шокировала Прагу

Политика
Политолог Джаралла заявил, что реакция Москвы на дипломатический выпад шокировала Прагу
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 25 апреля. Ответная реакция Российской Федерации на дипломатический выпад со стороны Чехии выбила Прагу из колеи, заявил политолог Владимир Джаралла.

По его словам, версия о «причастности» Москвы к инциденту с подрывом военных складов в 2014 году во Врбетице была заранее проработана в Великобритании. Он указал на вероятность того, что потом ее подкинули пражским политикам, которые ее лишь озвучили. Причиной для этого могла стать крайне резкая перемена вектора российско-чешских взаимоотношений, пишет «Журналистская правда».

«Чехия, у которой с Россией строились нормальные отношения, неожиданно оказалась в авангарде наиболее конфликтных с РФ стран», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что изначально в республике рассчитывали отделаться ролью статиста в политическом противостоянии стран Запада с Россией. Однако ответная реакция Москвы на дипломатический выпад чехов выбила их из колеи.

«Никто церемониться не собирается, и если страна вмешивается в чужую схватку, то пусть будет любезна нести за это ответственность. Это стало шоком для чешской стороны, после чего они обратились с просьбой поддержки к другим странам. В итоге Чехия фактически столкнулась с изоляцией», — добавил эксперт.

По мнению политолога, для Праги это закончится либо высылкой посла из РФ, либо произойдет фактический разрыв дипломатических отношений.

Ранее писатель Николай Стариков заявил, что власти Чехии хотят выслужиться перед США, поэтому провоцируют обострение отношений с Россией.

россия чехия джаралла
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