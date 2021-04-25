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Власти Калифорнии намерены запретить добычу нефти путем фрекинга

Экономика
Власти Калифорнии намерены запретить добычу нефти путем фрекинга
wikipedia.org  /  Eric Chan / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 25 апреля. Штат Калифорния сократит добычу нефти и запретит фрекинг. Об этом сообщил калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом.

По его словам, на фрекинг приходится лишь 2% добычи в штате. Однако, как пишет издание Politico со ссылкой на источники в отрасли, доля нефтедобычи с использованием технологии гидроразрыва пласта в Калифорнии достигает 17%. Власти Калифорнии намерены запретить выдачу разрешений на фрекинг к 2024 году.

Гэвин Ньюсом обеспокоен по поводу глобальных климатических изменений. По словам губернатора, он не видит возможности для использования фрекинга в будущем и считает, что Калифорния должна отказаться от нефти.

Заявление Ньюсома идет в унисон с политикой новой администрации США относительно энергетики. Если предыдущий президент Дональд Трамп всячески защищал нефтегазовый сектор, то Джо Байден продвигает идеи «зеленой» энергетики.

Технология гидроразрыва пласта позволила нефтяным компаниям США значительно повысить объемы производства сырья. Благодаря фрекингу Соединенные Штаты стали крупнейшим в мире производителем нефти. Однако защитники окружающей среды неоднократно выступали против этого метода добычи. По их мнению, фрекинг приводит к загрязнению грунтовых вод.

Как стало известно ранее, Саудовская Аравия планирует сэкономить 213 млрд долларов за счет отказа от применения жидкого топлива в энергетике. Министр финансов королевства Мохаммад Аль Джадаан заявил о приоритете газа и возобновляемых источников энергии в грядущих экономических реформах.

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