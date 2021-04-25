Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Вместе с ним уходит и правительство. Господин Пашинян намерен продолжить исполнять обязанности премьера в полном объеме до выборов. Они запланированы на 20 июня 2021 года. Премьер-министр сообщил, что партия «Гражданский договор» будет участвовать в выборах, а он будет выдвинут на пост премьера. По его словам, «только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны». Согласно конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту после того, как прошение об отставке подал премьер-министр. Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового. Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Ранее Пашинян называл принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Текст документа опубликован в воскресенье на сайте Кремля. «За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича — депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России в Государственной думе», — говорится в сообщении.

Православные христиане встречают Вербное воскресенье pixabay.com / 25 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье или же Вход Господень в Иерусалим. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет совершать божественную литургию в храме Христа Спасителя. Богослужения пройдут во всех церквях страны. По придание, Иисус Христос пришел в город, чтобы в последствии погибнуть за грехи человеческие. Этому событию предшествовало знаменитое воскрешение Лазаря из Вифлеема. Вход Господень в Иерусалим отмечают за семь дней до Великой Пасхи, а она в этом году выпадает на второе мая. С Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — последняя и самая строгая неделя Великого поста.