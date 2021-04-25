Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Вместе с ним уходит и правительство. Господин Пашинян намерен продолжить исполнять обязанности премьера в полном объеме до выборов. Они запланированы на 20 июня 2021 года. Премьер-министр сообщил, что партия «Гражданский договор» будет участвовать в выборах, а он будет выдвинут на пост премьера. По его словам, «только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны». Согласно конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту после того, как прошение об отставке подал премьер-министр. Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового. Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Ранее Пашинян называл принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».
Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Текст документа опубликован в воскресенье на сайте Кремля. «За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича — депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России в Государственной думе», — говорится в сообщении.
Православные христиане встречают Вербное воскресенье
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25 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье или же Вход Господень в Иерусалим. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет совершать божественную литургию в храме Христа Спасителя. Богослужения пройдут во всех церквях страны. По придание, Иисус Христос пришел в город, чтобы в последствии погибнуть за грехи человеческие. Этому событию предшествовало знаменитое воскрешение Лазаря из Вифлеема. Вход Господень в Иерусалим отмечают за семь дней до Великой Пасхи, а она в этом году выпадает на второе мая. С Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — последняя и самая строгая неделя Великого поста.
В России за сутки выявили 8 780 случаев COVID-19
Агентство городских новостей Москва / Софья Сандурская
За последние 24 часа в России зарегистрировали 8 780 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Наибольшее количество новых случаев — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.