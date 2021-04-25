Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 14:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:42
Политика
Политолог Головачев указал на ошибку Запада в понимании популярности Путина
14:42
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, как пользоваться телефоном за ужином по правилам этикета
14:40
Экономика
Ажиотажный спрос на вторичном рынке сменился стагнацией
14:40
Происшествия
Члена совета центра «Мемориал» Давидиса задержали в Москве
14:38
Политика
ВСУ перебросили более 40 танков к линии разграничения в Донбассе
14:37
Армия
В ВСУ сообщили об увеличении числа инфицированных COVID-19 военных
14:32
Наука
В США создали бесконечно перерабатываемый пластик
14:32
Политика
Политолог Марков назвал украинские города, мечтающие присоединиться к России
14:29
Политика
Журналист Веселовский считает, что Зеленский боится Путина
14:27
Общество
Народная артистка России Людмила Сичкарева скончалась в 83 года
14:27
Весь мир
Президент Египта объявил о введении чрезвычайного положения
14:25
Общество
На голову калининградца упала часть разрушающегося здания
14:23
Происшествия
Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили с мертвыми моряками на борту
14:17
Видео
Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня
14:17
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост нефтедобычи в РФ на 300 тысяч тонн
14:15
Шоу-бизнес
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
14:14
Общество
Юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг
14:13
Политика
Британские СМИ заявили об утечке в Сеть личной переписки премьера страны
14:13
Общество
В Петербурге свободно более 23% коек для пациентов с COVID-19
14:13
Весь мир
Стороны конфликта в сирийском Эль-Камышлы заключили соглашение
Все новости

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня

Видео
Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Вместе с ним уходит и правительство. Господин Пашинян намерен продолжить исполнять обязанности премьера в полном объеме до выборов. Они запланированы на 20 июня 2021 года. Премьер-министр сообщил, что партия «Гражданский договор» будет участвовать в выборах, а он будет выдвинут на пост премьера. По его словам, «только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны». Согласно конституции Армении, правительство подает прошение о своей отставке президенту после того, как прошение об отставке подал премьер-министр. Члены правительства продолжают исполнять свои обязанности до формирования нового. Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией. Ранее Пашинян называл принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

Путин наградил Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Текст документа опубликован в воскресенье на сайте Кремля. «За большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Жириновского Владимира Вольфовича — депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, руководителя фракции политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России в Государственной думе», — говорится в сообщении.

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня
pixabay.com  / 

25 апреля православные верующие празднуют Вербное воскресенье или же Вход Господень в Иерусалим. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет совершать божественную литургию в храме Христа Спасителя. Богослужения пройдут во всех церквях страны. По придание, Иисус Христос пришел в город, чтобы в последствии погибнуть за грехи человеческие. Этому событию предшествовало знаменитое воскрешение Лазаря из Вифлеема. Вход Господень в Иерусалим отмечают за семь дней до Великой Пасхи, а она в этом году выпадает на второе мая. С Вербного воскресенья начинается Страстная седмица — последняя и самая строгая неделя Великого поста.

В России за сутки выявили 8 780 случаев COVID-19

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Софья Сандурская

За последние 24 часа в России зарегистрировали 8 780 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 25 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Наибольшее количество новых случаев — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 406289 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 203532 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 167635 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 137761 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Политика 69017 22 апреля 2021
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Все новости / Видео / Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня
Рейтинг@Mail.ru