Движение транспорта восстановили после падения пешеходного моста под Екатеринбургом

Екатеринбург, 25 апреля. После того, как рухнувшую конструкцию убрали с дороги, сотрудники ГИБДД разрешили движение транспорта в месте обрушения моста на 42-м километре ЕКАД.

Движение возобновилось в штатном режиме. Сейчас водителя большегруза, устроившего ДТП, задержали. В ближайшее время его ждет суд. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее ФАН сообщал, что накануне вечером грузовик «МАН» с полуприцепом вез спецоборудование в Елабугу. По предварительным данным, в момент проезда под пешеходным мостом у грузовика лопнули сразу два колеса, от большого груза сработал механизм, в результате чего мост обрушился. Пострадавших нет.