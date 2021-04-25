Вашингтон, 25 апреля. Американские политики в последнее время иногда ставят интересы Украины выше интересов США, что дало повод поставить верхушке США своеобразный диагноз — «клиентит».

Старший научный сотрудник по проблемам безопасности в Институте Катона и редактор журнала The American Conservative Тед Карпентер на страницах своего издания выразил озабоченность тем, что слишком много американских политиков ставят интересы Украины выше интересов США. Такое поведение автору напомнило психоз, которому он дал название «клиентит». Название взято из реалий Древнего Рима, где клиентами назывались люди, которые были зависимы от финансовых подачек своих покровителей.

Тед Карпентер подчеркнул, что Вашингтон в последнее десятилетие относится к Украине так, словно от нее зависит безопасность США, и она заслуживает безусловной поддержки. Особенно отметился Барак Обама, который будучи президентом США, беззастенчиво вмешался во внутриукраинские дела, чтобы свергнуть бывшего президента Незалежной Виктора Януковича и установить с Киевом отношения «патрон — клиент», отметил автор публикации. При 45-м президенте США Дональде Трампе администрация одобряла поставки Украине вооружений, а нынешний американский лидер Джозеф Байден заявил о всемерной поддержке Украины.

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Карпентер опасается, что «клиентит» государственной верхушки США может привести к конфликту с Россией, не исключая ядерной войны. Он убежден, что лица с указанным диагнозом должны быть изгнаны со всех правительственных постов. Читатели журнала проявили не только солидарность с Тедом Карпентером, но еще больше заострили проблему.

«Я вас умоляю! У Америки нет никаких других интересов на Украине, кроме как использовать ее в качестве дубинки для избиения России», — высказал мнение большинства читателей пользователь под ником Feral Finster.

Читатель с ником chris chuba считает, что «клиентит» верхушки США в отношении Украины фальшивый, поскольку Вашингтон поддерживает Киев только на словах, подталкивая ее к войне с Россией «до последнего украинца». Он уверен, что Незалежной следует налаживать отношения с Москвой, а не ждать, пока от страны с 40 миллионами населения останется 4 миллиона.

Ни США, ни страны НАТО не рассматривают всерьез вопрос о вступлении Украины в Альянс, что в Киеве сочли бы признаком реальной помощи со стороны Запада. Кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бэрбок в интервью для СМИ даже призвала к осторожности относительно возможности поставок Украине западного вооружения.