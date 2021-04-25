Портфель «Сбера» по финансированию застройщиков достиг 1 трлн рублей

Москва, 25 апреля. Портфель средней задолженности клиентов Сбербанка по эскроу превысил 1 трлн рублей. Об этом сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

В кредитных портфелях банка «отсутствуют проблемные проекты и не зарегистрировано появление новых обманутых дольщиков», цитирует РИА Новости специалиста.

Согласно данным Центробанка РФ, общая сумма действующих кредитных договоров, заключенных российскими банками и застройщиками, на 1 марта составила почти 3,28 трлн рублей. При этом объем средств, размещенных участниками долевого строительства на эскроу-счетах, превысил 1,4 трлн рублей.

Все девелоперы в России, которые привлекают средства дольщиков, с июля 2019 года должны работать путем механизма эскроу-счетов. Такой метод предполагает, что получить деньги клиентов они смогут исключительно после передачи им недвижимости, а строить должны на банковские кредиты.

Жители России могут отказаться от покупки новостроек, отдав свое предпочтение «вторичке». Об этом рассказали специалисты инвестиционно-риелторской компании «Альфа-Групп». По их словам, тенденцию может спровоцировать рост цен на новые квартиры.