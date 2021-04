Апрель стал самым смертельным месяцем в Бразилии с начала пандемии

Бразилиа, 25 апреля. Апрель, еще не закончившись, стал самым смертельным месяцем пандемии в Бразилии: за 24 дня было зарегистрировано 67,7 тыс. летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает издание UOL Notícias.

По сведениям Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в стране было зафиксировано более 3 тыс. смертей. С начала пандемии 389,5 тыс. человек скончались в Бразилии от COVID-19. Из общего числа летальных случаев 17% было зарегистрировано в апреле 2021 года.

За последние семь дней в среднем в государстве от коронавируса умирал 2, 5 тыс. человек в день. Таким образом, в Бразилии 94 дня подряд среднее количество летальных исходов превышает тысячу случаев. Уже 39 дней, с 17 марта, данный показатель составляет более 2 тыс. человек.

⚠️️ [ATUALIZAÇÃO] ⚠️️ ???? Fonte: @ConassOficial , 24/04/2021 18:00:00 ???????? Brasil tem 14.308.215 casos e 389.492 óbitos por #coronavirus . ???? Aumento de 71.137 casos e 3.076 óbitos em relação ao balanço do dia 23/04/2021. pic.twitter.com/4IhEFLcDFI

24 апреля, было зарегистрировано около 71 тыс. заболевших новым коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 14,3 млн. В марте было достигнуто рекордное количество умерших за один месяц. За 31 день 66,9 тыс. человек стали жертвами COVID-19. До этого рекордным считался июль 2020 года с 32,9 тыс. летальных исходов.

Также апрель — пятый месяц, когда общее число заражений и смертей превышает показатели предыдущего. Согласно официальной информации, 12,8 млн человек выздоровели от COVID-19.

Что касается вакцинации, в Бразилии на сегодняшний день 28,9 млн граждан (13,68% населения) привились по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса. Причем 12,5 млн человек, или 5,9% населения, получили обе дозы препаратов от COVID-19.

26 апреля фармрегулятор ANVISA примет решение по поводу разрешения импорта российской вакцины «Спутник V». Сотрудники Агентства по контролю за продуктами питания и лекарствами в течение недели находились в России для инспекции условий производства препарата и вернулись в Бразилию 24 апреля.

Anvisa decide na segunda se autoriza a importação da Sputnik. Funcionários da agência estão na Rússia inspecionando as condições de produção do imunizante e voltam no sábado (24) após uma semana de atividades.