Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 14:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:42
Политика
Политолог Головачев указал на ошибку Запада в понимании популярности Путина
14:42
Шоу-бизнес
Александр Васильев объяснил, как пользоваться телефоном за ужином по правилам этикета
14:40
Экономика
Ажиотажный спрос на вторичном рынке сменился стагнацией
14:40
Происшествия
Члена совета центра «Мемориал» Давидиса задержали в Москве
14:38
Политика
ВСУ перебросили более 40 танков к линии разграничения в Донбассе
14:37
Армия
В ВСУ сообщили об увеличении числа инфицированных COVID-19 военных
14:32
Наука
В США создали бесконечно перерабатываемый пластик
14:32
Политика
Политолог Марков назвал украинские города, мечтающие присоединиться к России
14:29
Политика
Журналист Веселовский считает, что Зеленский боится Путина
14:27
Общество
Народная артистка России Людмила Сичкарева скончалась в 83 года
14:27
Весь мир
Президент Египта объявил о введении чрезвычайного положения
14:25
Общество
На голову калининградца упала часть разрушающегося здания
14:23
Происшествия
Пропавшую в Индонезии подлодку обнаружили с мертвыми моряками на борту
14:17
Видео
Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении. События дня
14:17
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует рост нефтедобычи в РФ на 300 тысяч тонн
14:15
Шоу-бизнес
Стас Садальский осудил Елену Проклову за скандальное интервью Лере Кудрявцевой
14:14
Общество
Юрист рассказал, как правильно давать деньги в долг
14:13
Политика
Британские СМИ заявили об утечке в Сеть личной переписки премьера страны
14:13
Общество
В Петербурге свободно более 23% коек для пациентов с COVID-19
14:13
Весь мир
Стороны конфликта в сирийском Эль-Камышлы заключили соглашение
Все новости

Апрель стал самым смертельным месяцем в Бразилии с начала пандемии

  /   Обновлено: 25 апреля 2021 13:25
Весь мир
Апрель стал самым смертельным месяцем в Бразилии с начала пандемии
Globa Look Press  /  Lincon Zarbietti dpa

Бразилиа, 25 апреля. Апрель, еще не закончившись, стал самым смертельным месяцем пандемии в Бразилии: за 24 дня было зарегистрировано 67,7 тыс. летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает издание UOL Notícias.

По сведениям Министерства здравоохранения, за минувшие сутки в стране было зафиксировано более 3 тыс. смертей. С начала пандемии 389,5 тыс. человек скончались в Бразилии от COVID-19. Из общего числа летальных случаев 17% было зарегистрировано в апреле 2021 года.

За последние семь дней в среднем в государстве от коронавируса умирал 2, 5 тыс. человек в день. Таким образом, в Бразилии 94 дня подряд среднее количество летальных исходов превышает тысячу случаев. Уже 39 дней, с 17 марта, данный показатель составляет более 2 тыс. человек.

24 апреля, было зарегистрировано около 71 тыс. заболевших новым коронавирусом. Общее число инфицированных составляет 14,3 млн. В марте было достигнуто рекордное количество умерших за один месяц. За 31 день 66,9 тыс. человек стали жертвами COVID-19. До этого рекордным считался июль 2020 года с 32,9 тыс. летальных исходов.

Также апрель — пятый месяц, когда общее число заражений и смертей превышает показатели предыдущего. Согласно официальной информации, 12,8 млн человек выздоровели от COVID-19.

Что касается вакцинации, в Бразилии на сегодняшний день 28,9 млн граждан (13,68% населения) привились по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса. Причем 12,5 млн человек, или 5,9% населения, получили обе дозы препаратов от COVID-19.

26 апреля фармрегулятор ANVISA примет решение по поводу разрешения импорта российской вакцины «Спутник V». Сотрудники Агентства по контролю за продуктами питания и лекарствами в течение недели находились в России для инспекции условий производства препарата и вернулись в Бразилию 24 апреля.

бразилия пандемия смерть от covid-19
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 406289 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 203532 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 167635 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 137761 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Политика 69017 22 апреля 2021
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Все новости / Весь мир / Апрель стал самым смертельным месяцем в Бразилии с начала пандемии
Рейтинг@Mail.ru