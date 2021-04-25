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Американца поразил способ употребления семечек в России

Общество
Американца поразил способ употребления семечек в России
pixabay.com/PD

Москва, 25 апреля. Переехавший в Россию американец по имени Джейкоб рассказал о своем удивлении, когда узнал, как едят семечки русские люди.

Этот продукт можно найти как в России, так и в США буквально в каждом супермаркете. Однако употребление семечек в РФ отличается от американского варианта.

По словам мужчины, для американцев семечки — это, как правило, добавка к основному блюду. Например, ядра подсолнечника часто используются в салатах, поскольку они насыщены растительными жирами.

В обычном американском магазине встретить семечки в кожуре довольно сложно. А проживающие в США россияне, которые скучают по простым семечкам, идут в русский магазин, где 400 граммов можно приобрести за 8 долларов.

Когда Джейкоб увидел, что в России семечки продаются, в основном, в оболочке, он сначала не стал их пробовать. Американец предположил, что вкус от этого зависеть не будет.

«Конечно, вкус отличается! В России чищеные семечки даже дети не едят, потому что это не вкусно, тебе обязательно надо попробовать обычные семена в кожуре», — обратился к Джейкобу его русский друг.

Он также подчеркнул, что семечки становятся еще вкуснее, когда их «щелкаешь». Какого было удивление американца, когда это оказалось правдой. Если есть семечки в очищенном виде, то вкус становится менее насыщенным.

«После той поездки я долгое время не мог «оторваться» от семечек, вроде бы хочется немного, а в итоге всю пачку за раз щелкаешь», — признался Джейкоб в своем блоге «Американец о России» на платформе «Яндекс.Дзен».

Теперь он согласен с русскими, что семечки — это своего рода зависимость, как чипсы или другие закуски. Но здесь процесс интереснее, поскольку семечки нужно «щелкать».

Ранее побывавший в России американец объяснил, что его удивляет в рационе местных жителей. Больше всего мужчину поразил ужин в российских семьях.

россия сша американец семечки
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