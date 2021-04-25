Россияне призвали Проклову назвать имя домогавшегося ее артиста

Москва, 25 апреля. Россияне отреагировали на скандальный рассказ актрисы Елены Прокловой о домогательствах со стороны представителей киноиндустрии, которые она пережила в детстве.

Пугающими откровениями артистка поделилась с ведущей Лерой Кудрявцевой в эфире шоу «Секрет на миллион». Проклова рассказала, что пережила первые сексуальные домогательства, когда ей было всего 12 лет. Тогда она снималась в детском фильме в Карпатах, и второй режиссер ленты, по словам актрисы, зажимал ее в коридоре.

Еще один эпизод с домогательствами случился в жизни Прокловой в возрасте 15 лет. На съемках другой кинокартины она встретила известного артиста, являвшегося ее кумиром. Как рассказала актриса, этот человек под предлогом подготовки к поступлению во МХАТ увез ее в лес после съемок якобы для чтения басни. Проклова утверждает, что там актер совершал с ней действия сексуального характера, например, трогал за грудь. Травмирующие отношения артистки с этим мужчиной продлились два года.

Услышав этот рассказ, зрители попытались отгадать, о ком именно говорила 67-летняя актриса. Пользователи Сети призвали Проклову назвать имя домогавшегося ее артиста. Так как звезда кино скрыла личность травмировавшего ее психику мужчины, некоторые поклонники просто не поверили ей.

«Проклова во избежание разных спекуляций могла бы назвать имя своего «воздыхателя», чтобы на других не бросать тень. Она за это двуличие и недоговоренность получила бабки»; «Лена, если уж замахнулась — бей! Но ты просто играла, как и всегда, и получила за свою, очередную игру гонорар! И это позор! Жалко детей «подозреваемого». Так поступать подло!» — приводит комментарии россиян kp.ru.

Из-за травмирующего опыта с домогательствами Проклова долгое время боялась близости с мужчинами. Актриса призналась, что моральная травма от пережитого в раннем возрасте у нее так и не прошла.