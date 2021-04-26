Панкратов-Черный тепло поздравил с днем рождения Галину Беляеву

Советская и российская актриса театра и кино Галина Беляева 26 апреля празднует свой 60-й день рождения. Заслуженную артистку России в беседе с ФАН тепло поздравил актер и кинорежиссер Александр Панкратов-Черный.

«Пусть этот день будет действительно добрым, потому что связан с днем рождения. Тысячу лет не виделись, очень давно, ни в жизни, ни на экране», — сказал артист.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Он пожелал почаще видеть талантливую именинницу на телевидении и киноэкране, а также отметил активность артистки на театральном поприще. Напомним, Галина Беляева является ведущей актрисой Московского академического театра им. В. Маяковского.

«Энергии у тебя предостаточно, я знаю. Ну а красоты тебе не занимать. Желаю тебе всего самого-самого хорошего, побольше радости и счастья в жизни», — обратился к актрисе Панкратов-Черный.

Global Look Press / Екатерина Цветкова

В заключение он пожелал виновнице торжества крепкого здоровья, а также подчеркнул важность усилий для счастливого будущего.

«В будущее верить надо, но его надо строить. Надень униформу, возьми мастеров, а кирпичей у нас много валяется. Глядишь, что-нибудь да построишь», — заключил собеседник ФАН.

Ранее с теплотой об артистке Анне Алексахиной накануне ее дня рождения высказался музыкант и актер Михаил Боярский.