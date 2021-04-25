Арест группы иностранцев и строительство НПЗ — что произошло в Ливии 24 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 24 апреля 2021 года.

Кража в столице

Силы безопасности Триполи арестовали группу из 24 иностранцев, среди которых 22 женщины и двое мужчин, за кражу в магазине.

Security forces in #Tripoli have arrested a gang of 24 foreigners (22 women and two men) on charges of shoplifting pic.twitter.com/V02NCZNl5t — The Libya Observer (@Lyobserver) April 24, 2021

Заседания СВК

Совместный военный комитет «5+5» возобновит заседания в постоянной штаб-квартире в Сирте. Встречи состоятся в воскресенье, 25 апреля, и в понедельник, 26 апреля.

СВК обсудит присутствие наблюдателей Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и вывод наемников, а также рассмотрит доклады подкомитета по безопасности.

Политика

Депутат Саид Амгейб заявил, что города, расположенные на юге Ливии, находятся под угрозой серьезных демографических изменений.

Министерство внутренних дел Италии выступило за сотрудничество с Ливией в области безопасности.

داخلية إيطاليا: نرغب في الدفع بالعلاقات مع #ليبيا في الجانب الأمني

https://t.co/x14F9MwYHU pic.twitter.com/2RBY5xs3Ur — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 24, 2021

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов как помочь защитить стратегические границы Ливии, так и экспортировать электроэнергию в североафриканскую страну.

President El-Sisi Says Egypt is Ready to Export Electricity to Libya#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/F7FjbwdrBC — Libya Review (@LibyaReview) April 24, 2021

«Черное золото»

Национальную нефтяную корпорацию (ННК) и МООНПЛ обеспокоил форс-мажор в порту Эль-Харига, поскольку бесперебойная добыча нефти — краеугольный камень для экономической, социальной и политической стабильности Ливии.

Libya’s National Oil Corporation and UNSMIL Concerned over Halting Oil Production at Hariga Port#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/Y8rEaf3X78 — Libya Review (@LibyaReview) April 24, 2021

Генеральный союз работников нефтегазовой отрасли осудил неспособность Центрального банка Ливии расходовать бюджетные деньги, выделяемые нефтяному сектору.

Правительство национального единства намерено построить нефтеперерабатывающие заводы в нескольких регионах, чтобы добывать углеводородное сырье и превращать природный газ в высококачественный дизель.

Экономика

Министерство финансов в течение трех лет планирует создать Фонд реконструкции для восстановления разрушительных последствий конфликта и кризиса в Ливии. Понадобится от 30 до 50 млрд долларов.

وزارة المالية تعتزم إنشاء صندوق لإعادة الإعمار بقيمة 50 مليار دولار على مدى 3 سنوات. #ليبيا #المرصد https://t.co/qO1aCL6tNv — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 24, 2021

Глава Федерации торговых палат Египта Ибрахим Аль-Араби подтвердил готовность делегации бизнесменов посетить Триполи с июня по июль, чтобы обсудить восстановление и увеличение товарооборота с Ливией.

Здравоохранение

Министр здравоохранения Али аль-Занати обсудил с представителями китайской компании Huawei пути формирования единой национальной цифровой системы для сектора медицинских услуг.

Цель — связать все учреждения общественного здравоохранения с общей базой, добавить личные данные пациентов и разрешить передачу конфиденциальной информации в электронном виде.