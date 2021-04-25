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Арест группы иностранцев и строительство НПЗ — что произошло в Ливии 24 апреля

Весь мир
Арест группы иностранцев и строительство НПЗ — что произошло в Ливии 24 апреля
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 24 апреля 2021 года.

Кража в столице

Силы безопасности Триполи арестовали группу из 24 иностранцев, среди которых 22 женщины и двое мужчин, за кражу в магазине.

Заседания СВК

Совместный военный комитет «5+5» возобновит заседания в постоянной штаб-квартире в Сирте. Встречи состоятся в воскресенье, 25 апреля, и в понедельник, 26 апреля.

СВК обсудит присутствие наблюдателей Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и вывод наемников, а также рассмотрит доклады подкомитета по безопасности.

Политика

Депутат Саид Амгейб заявил, что города, расположенные на юге Ливии, находятся под угрозой серьезных демографических изменений.

Министерство внутренних дел Италии выступило за сотрудничество с Ливией в области безопасности.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир готов как помочь защитить стратегические границы Ливии, так и экспортировать электроэнергию в североафриканскую страну.

«Черное золото»

Национальную нефтяную корпорацию (ННК) и МООНПЛ обеспокоил форс-мажор в порту Эль-Харига, поскольку бесперебойная добыча нефти — краеугольный камень для экономической, социальной и политической стабильности Ливии.

Генеральный союз работников нефтегазовой отрасли осудил неспособность Центрального банка Ливии расходовать бюджетные деньги, выделяемые нефтяному сектору.

Правительство национального единства намерено построить нефтеперерабатывающие заводы в нескольких регионах, чтобы добывать углеводородное сырье и превращать природный газ в высококачественный дизель.

Экономика

Министерство финансов в течение трех лет планирует создать Фонд реконструкции для восстановления разрушительных последствий конфликта и кризиса в Ливии. Понадобится от 30 до 50 млрд долларов.

Глава Федерации торговых палат Египта Ибрахим Аль-Араби подтвердил готовность делегации бизнесменов посетить Триполи с июня по июль, чтобы обсудить восстановление и увеличение товарооборота с Ливией.

Здравоохранение

Министр здравоохранения Али аль-Занати обсудил с представителями китайской компании Huawei пути формирования единой национальной цифровой системы для сектора медицинских услуг.

Цель — связать все учреждения общественного здравоохранения с общей базой, добавить личные данные пациентов и разрешить передачу конфиденциальной информации в электронном виде.

ливия дайджест
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