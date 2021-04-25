Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 13:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:11
Шоу-бизнес
Постаревший Киану Ривз разочаровал поклонников своим внешним видом
13:11
Общество
Петербургский меценат готов оплатить установку арт-объекта в Самаре
13:11
Общество
Американские ученые предупредили о смертельной опасности дефицита кислот омега-3
13:10
Наука
Звезды второго поколения обнаружили в космосе ученые из Чили
13:08
Общество
Американец рассказал, почему его поразило метро в России
13:07
Весь мир
Боевики ELN атаковали армию Колумбии близ границы с Венесуэлой
13:07
Общество
Маковые, лавандовые и ромашковые поля: где найти самые фотогеничные локации Крыма
13:04
Общество
Невролог объяснил, почему не стоит использовать смартфон во время тренировок
13:04
Политика
Политолог Джаралла заявил, что реакция Москвы на дипломатический выпад шокировала Прагу
13:03
Весь мир
Арест группы иностранцев и строительство НПЗ — что произошло в Ливии 24 апреля
13:00
Видео
Торговые прилавки со свежей корюшкой открылись в Петербурге
13:00
Украина
Украинский политик раскрыл, почему больше не взлетают на воздух военные склады ВСУ
12:59
Экономика
Власти Калифорнии намерены запретить добычу нефти путем фрекинга
12:56
Происшествия
Движение транспорта восстановили после падения пешеходного моста под Екатеринбургом
12:54
Украина
Американцы поставили диагноз властям США из-за поддержки Украины
12:53
Экономика
Портфель «Сбера» по финансированию застройщиков достиг 1 трлн рублей
12:52
Общество
Американца поразил способ употребления семечек в России
12:51
Общество
Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
12:47
Шоу-бизнес
Россияне призвали Проклову назвать имя домогавшегося ее артиста
12:42
Шоу-бизнес
Калашникова в изумрудном платье вышла в свет в сопровождении молодого бизнесмена
Все новости

Маковые, лавандовые и ромашковые поля: где найти самые фотогеничные локации Крыма

Общество
Маковые, лавандовые и ромашковые поля: где найти самые фотогеничные локации Крыма
ТАСС  /  Мальгавко Сергей

Не секрет, что Крым ― один из самых фотогеничных регионов России. Живописные скалы, величественные дворцы, райские пляжи, волшебные леса и, конечно же, буйное цветение полей и садов в теплое время года. Специально для своих читателей ФАН подготовил список самых живописных весенне-летних локаций полуострова.

Начнем, пожалуй, с персиковых садов, ведь они уже радуют своим цветением местных жителей и гостей полуострова. Бесконечные ряды нежно-розовых деревьев вызывают восторг у любителей и профессионалов фотографии. Найти их можно в поселке Тургеневка Бахчисарайского района, а также в Каче и Орловке (Севастопольский район).

В конце апреля также зацветают дикие пионы. Очень необычные цветы, которые по незнанию легко спутать с маками, тем более найти их можно в основном только у подножья Белой скалы, а это не самое популярное место у туристов. Однако, увидев своими глазами это ярко-красное море, остаться равнодушным невозможно.

А в середине мая в Крыму расцветают маки. Они растут по всему полуострову, и предугадать, где конкретно можно наблюдать цветение в этом году, сложно. Однако в Бахчисарайском районе их обычно больше всего. Также огромное поле располагается недалеко от озера Сасык-Сиваш под Евпаторией.

Белоснежные моря ромашек ― еще одна достопримечательность полуострова. Найти их можно в Байдарской долине, в районе села Широкое и в селе Передовое. Фотографы советуют приезжать на поле ближе к закату, когда солнце уже не такое яркое, небо окрашивается в розово-золотые оттенки, а белоснежные лепестки просвечивают в последних солнечных лучах. Лучший сезон ― конец мая и начало июня.

И наконец, одна из самых популярных и живописных локаций для фотосессии ― лавандовое поле. В Крыму их множество, однако самые популярные находятся в поселках Мазанка, Крымская Роза, Лекарственное, Лаванда и в Бахчисарайском районе. При желании можно даже попасть на экскурсию по лавандовому полю ― их проводит Алуштинский эфиромасличный завод, а также частные крымские фермеры.

ФАН желает своим читателям ярких эмоций, незабываемых впечатлений и потрясающих воспоминаний, а также просит помнить о важности оставлять за собой чистоту.

крым
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 398720 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 196977 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 165225 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 134024 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Политика 67715 22 апреля 2021
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Все новости / Общество / Маковые, лавандовые и ромашковые поля: где найти самые фотогеничные локации Крыма
Рейтинг@Mail.ru