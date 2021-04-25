Маковые, лавандовые и ромашковые поля: где найти самые фотогеничные локации Крыма

Не секрет, что Крым ― один из самых фотогеничных регионов России. Живописные скалы, величественные дворцы, райские пляжи, волшебные леса и, конечно же, буйное цветение полей и садов в теплое время года. Специально для своих читателей ФАН подготовил список самых живописных весенне-летних локаций полуострова.

Начнем, пожалуй, с персиковых садов, ведь они уже радуют своим цветением местных жителей и гостей полуострова. Бесконечные ряды нежно-розовых деревьев вызывают восторг у любителей и профессионалов фотографии. Найти их можно в поселке Тургеневка Бахчисарайского района, а также в Каче и Орловке (Севастопольский район).

В конце апреля также зацветают дикие пионы. Очень необычные цветы, которые по незнанию легко спутать с маками, тем более найти их можно в основном только у подножья Белой скалы, а это не самое популярное место у туристов. Однако, увидев своими глазами это ярко-красное море, остаться равнодушным невозможно.

А в середине мая в Крыму расцветают маки. Они растут по всему полуострову, и предугадать, где конкретно можно наблюдать цветение в этом году, сложно. Однако в Бахчисарайском районе их обычно больше всего. Также огромное поле располагается недалеко от озера Сасык-Сиваш под Евпаторией.

Белоснежные моря ромашек ― еще одна достопримечательность полуострова. Найти их можно в Байдарской долине, в районе села Широкое и в селе Передовое. Фотографы советуют приезжать на поле ближе к закату, когда солнце уже не такое яркое, небо окрашивается в розово-золотые оттенки, а белоснежные лепестки просвечивают в последних солнечных лучах. Лучший сезон ― конец мая и начало июня.

И наконец, одна из самых популярных и живописных локаций для фотосессии ― лавандовое поле. В Крыму их множество, однако самые популярные находятся в поселках Мазанка, Крымская Роза, Лекарственное, Лаванда и в Бахчисарайском районе. При желании можно даже попасть на экскурсию по лавандовому полю ― их проводит Алуштинский эфиромасличный завод, а также частные крымские фермеры.

ФАН желает своим читателям ярких эмоций, незабываемых впечатлений и потрясающих воспоминаний, а также просит помнить о важности оставлять за собой чистоту.