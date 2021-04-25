Калашникова в изумрудном платье вышла в свет в сопровождении молодого бизнесмена

Москва, 25 апреля. Актриса и модель Анна Калашникова показала поклонникам, как провела вечер в ресторане. Знаменитость вышла в свет вместе со своим возлюбленным, молодым бизнесменом Иваном Семеновым.

Для посещения ресторана Калашникова выбрала роскошное вечернее платье в пол из ткани изумрудного цвета. Наряд актрисы удачно подчеркнул ее фигуру. Интересными деталями образа модели стали широкие рукава-воланы и открытые плечи. В дополнение к платью знаменитость выбрала длинные серьги, массивное колье, сумочку бренда Dolce&Gabbana и элегантные босоножки на каблуках.

Спутник Калашниковой смотрелся на ее фоне немного скромнее. Бизнесмен надел для выхода в свет темно-синие брюки, белую рубашку, черный джемпер и бархатные мокасины.

Поклонники актрисы оставили множество комплиментов под снимками из ресторана. Комментаторы оценили наряд модели и отметили, что она находится в прекрасной форме.

«Фигурка потрясающая! Платье вам идет»; «Анна, вы великолепно выглядите!»; «Цвет платья очень красивый»; «Невероятно шикарный образ, платье красивое, супер цвет! Ты королева! Шедевр!» — восхитились подписчики Калашниковой.

Актриса ранее хвасталась перед поклонниками дорогостоящими часами, которые ей подарил загадочный почитатель. По словам Калашниковой, такие же часы есть у рэпера Моргенштерна.