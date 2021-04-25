Диетолог Гинзбург развеял популярный миф о вреде яиц для здоровья

Москва, 25 апреля. Содержащийся в яйцах холестерин оказался не так вреден для организма человека, как считалось раньше.

Этот продукт очень полезен и содержит множество питательных веществ, рассказал диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Яйца богаты витамином А, витамином D, причем витамин D не так часто присутствует в наземной пище, его больше в пище морской, рыбе и так далее», — объяснил диетолог в беседе с телеканалом «Звезда».

Кроме того, за последнее время изменилось распространенное мнение о том, что холестерин в яйцах способствует развитию атеросклероза. Согласно последним научным исследованиям, пищевой холестерин практически не влияет на уровень «плохого» холестерина в крови. Таким образом яйца можно смело есть в пять раз в неделю, заключил Гинзбург.

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