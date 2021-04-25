Британская GTO Engineering представила дизайн нового спорткара Squalo V12

Лондон, 25 апреля. Компания GTO Engineering представила дизайн нового автомобиля, получившего название Squalo V12. Разработчики при создании машины вдохновлялись Ferrari 250 GTO.

Британская фирма озвучила пока что только общие характеристики нового спорткара. Ожидается, что мощность атмосферного двигателя V12 составит 300 лошадиных сил при 3,5 литрах рабочего объема.

Основатель проекта Марк Лайон рассказал, что сейчас идет разработка мелких деталей, что занимает львиную долю времени. Пока создаются дизайн-модели в студии в Великобритании, однако скоро к работе будут привлечены партнеры для производства серийных узлов, уточнил руководитель проекта.

Первые поставки Squalo V12 запланированы на 2023 год. Компания уже получила первые заказы, однако цена пока остается в секрете, как и тираж автомобиля.

Цены на подержанные автомобили в России растут быстрее, чем на новые. Об этом ранее сообщили аналитики сервиса «Авто.ру». По их подсчетам, стоимость машин на вторичном рынке в первом квартале 2021 года увеличилась на 5,2%.