В Литве планируют значительно увеличить число резервистов в ВС страны

Вильнюс, 25 апреля. Литва планирует к 2024 году нарастить активный резерв своих ВС до 34 тысяч человек, заявил глава литовского оборонного ведомства Арвидас Анушаускас.

По его словам, в Литве все резервисты приписаны к воинским частям, регулярно участвуют в переподготовке и могут привлекаться к учениям. Анушаускас добавил, что численность личного состава ВС страны постепенно увеличивается.

«Регулярно увеличиваются ряды подготовленного резерва. В течение трех лет число резервистов составит 34 тысячи. Продолжительность нахождения военнообязанного в активном резерве составляет десять лет», – рассказал он.

Отмечается, что литовские власти восстановили воинский призыв в 2015 году якобы из-за «обострения геополитической ситуации». С 2020 года на военную службу призывают юношей в возрасте от 18 до 23 лет.

Ранее литовское правительство пообещало послу США не только регулярно оплачивать свое членство в НАТО, но и увеличить военные расходы для повышения безопасности страны, передает infox.ru.