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Инвестиции в размере 850 млрд рублей поступят на поддержку экономики от ВЭБ.РФ

Экономика
Инвестиции в размере 850 млрд рублей поступят на поддержку экономики от ВЭБ.РФ
pensiya.veb.ru  /  ВЭБ.РФ

Москва, 25 апреля. Стало известно о планах государственного инвестбанка по поддержке российской экономики на 850 млрд рублей в этом году.

Председатель российской государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о намерении поддержать отечественную экономику на сумму в 850 млрд рублей в 2021 году. Об этом пишет газета «Ведомости».

«Ключевые показатели эффективности, которые определены наблюдательным советом для ВЭБ.РФ в текущем году, — это поддержка экономики денежными и другими инструментами в размере 850 млрд рублей и подписание сделок на сумму до 750 млрд рублей», — отметил Шувалов.

Глава госкорпорации считает, что организация делает большой и ответственный шаг, так как в «лучшие годы» компания выдавала не более 300 млрд рублей. Шувалов также добавил, что ВЭБ.РФ занимается «расчищением баланса» и проведением трансформации. На данный момент достаточность капитала организации достигает 17%, ликвидность для обеспечения операций — 600 млрд рублей.

Государственный инвестиционный банк закрыл год с чистой прибылью в прошлом году. Ранее корпорация отчитывалась о положительном балансе в 2015 году. В 2020 году чистая прибыль ВЭБ.РФ составила 8,4 млрд рублей.

шувалов инвестиции вэб.рф
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