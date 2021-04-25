Оперштаб назвал субъекты РФ с наиболее благоприятной эпидемиологической обстановкой

Москва, 25 апреля. Регионы России с наилучшей эпидемиологической обстановкой назвали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В целом, ситуация с коронавирусом в России считается достаточно стабильной. Проводится массовая вакцинация, каждые сутки в стране регистрируется менее 9000 тыс. заболевших. Оперативный штаб отметил регионы, в которых нет прироста новых случаев заражения коронавирусом.

Так, среди наиболее благополучных по распространению COVID-19 можно отметить Еврейскую автономную область и Чукотский автономный округ. Суточный прирост в этих субъектах составил 0%. Минимальный прирост отметили в Республике Тыва (0,01%), Республике Алтай и Магаданской области (по 0,02%).

Ранее оперштаб не подтвердил информацию об отмене масочного режима в Карелии. Местные власти назвали фейками возникнувшие слухи об отсутствии необходимости использовать маски в республике. В оперштабе подчеркнули, что предусмотрена административная ответственность за нарушение данного правила.