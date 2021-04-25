Президент Чехии попросил дождаться итогов расследования по Врбетице

Прага, 25 апреля. Президент Чехии Милош Земан выступил перед жителями страны с обращением.

В своем видеообращении политик попросил дождаться завершения расследования по событиям Врбетице. Земан добавил, что выводы стоит делать только после того, как будут оглашены итоги расследования.

Ранее американские политические эксперты выразили уверенность, что Россия станет мстить Западу за провокации и всевозможные санкции в ее отношении. Эксперты издания The National Interest напомнили, что ранее российский президент Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором предостерег Запад от перехода красных линий в отношениях с Россией.