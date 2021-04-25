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Ростехнадзор выявил множество нарушений в бассейне под Пензой, где отравились дети

Происшествия
Ростехнадзор выявил множество нарушений в бассейне под Пензой, где отравились дети
pixabay.com

Пенза, 25 апреля. Сотрудники Ростехнадзора выявили 14 нарушений в бассейне «Волна», где юные спортсмены отравилсь хлором, сообщил источник ФАН.

Последняя проверка детско-юношеской спортивной школы, на балансе которой находится бассейн, проводилась в 2018 году — тогда нашли только одно нарушение, не касающееся бассейна. В прошлом году эксперты Ростехнадзора осмотрели «Волну» и сделали вывод, что администрация не заботится о безопасности посетителей. Оборудование не менялось с 1976 года и заметно износилось.

Следователи выясняют, когда в бассейне проверяли фильтры. Пока удалось найти только сведения о капитальном ремонте крыши в 2018 году, добавил собеседник агентства.

Накануне 18 детей получили отравление хлором во время групповых занятий, двое из них находятся в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Замдиректора спортшколы задержали, сообщал ФАН.

отравление бассейн пензенская область
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