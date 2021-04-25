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«Юнармейцы» сняли короткометражку о битве за Москву

Россия
«Юнармейцы» сняли короткометражку о битве за Москву
юнармейцы.рф  / 

Москва, 25 апреля. В рамках Всероссийского конкурса «Два капитана», проводимого штабом «Юнармии» совместно с издательством «Детская литература», участниками военно-патриотического движения был снят короткометражный видеоролик о битве за Москву.

О конкурсе и о том, для чего он проводится, в беседе с корреспондентом ФАН рассказал заместитель начальника главного штаба движения Антон Кузнецов.

«Этот конкурс мы проводим уже второй год. В этом году к нам, помимо издательства «Детская литература», подключился еще и музейный комплекс «Дорога памяти», расположенный в парке «Патриот», и наши юнармейцы благодаря его возможностям смогли представить на суд жюри очень серьезные работы. Мы считаем, что у конкурса большое будущее. Потому что нынешнее молодое поколение огромное количество времени проводит в социальных сетях и любой контент воспринимает прежде всего визуально, а подобные ролики помогают ему еще ближе познакомиться с историей нашей страны и с историей подвига народа».

Всего в рамках проекта планируется снять восемь роликов. Участники движения сделали уже пять: о защитниках Брестской крепости, о подвиге партизан и тружениках тыла, а также о блокаде Ленинграда и об обороне Севастополя. Также темы, затронутые в сюжетах, стали основой для литературных произведений и иллюстраций, которые были представлены на конкурс. В этом году он посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Лучших авторов наградят 1 июня в Москве в рамках Международного дня защиты детей. Работы победителей будут опубликованы на официальных сайтах «Юнармии» и издательства «Детская литература».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах почти 800 000 участников. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.

юнармия
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