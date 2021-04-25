Украинский блогер остался в восторге от «экстремального сафари» на Белой скале в Крыму

Севастополь, 25 апреля. Блогер из Одессы Андрей Петров поучаствовал в «экстремальном сафари» на Белой скале в Крыму и был поражен красотами полуострова.

На своем YouTube-канале «Петровы» житель Одессы опубликовал видео, в котором он и его спутники (Александр из украинского Кривого Рога и Анастасия из Крыма) отправились посмотреть на Белую скалу, взобрались на нее и увидели знаменитые гроты собственными глазами. Автор видеоблога отметил «нереальную» красоту крымской достопримечательности.

«Ребята, просто не передать. Она кажется не такой масштабной на видео, но когда здесь находишься, будто попадаешь в фильм, виртуальная реальность какая-то», — подчеркнул ведущий канала.

Во время поездки на российском внедорожнике Петров поинтересовался у гида, какие места в Крыму лучше посетить, чтобы получить незабываемые впечатления. Экскурсовод ответил, что, если не считать Белую скалу, то есть три достопримечательности.

«Это Демерджи (горный массив), где можно маршрут посмотреть, на лошадях покататься, на машине провезут. Ты там посмотришь все. Также мне нравится Голицынская тропа, та сторона, где снимали фильм «Ихтиандр». Третье — водопады Джур-Джур и Учан-Су, но их надо ловить, когда они есть. То есть, это периоды обильных дождей, таяния снегов», — сказал гид.

Затем группа туристов посетила грот Кок-Коба, который восхитил украинцев. Однако еще больше их удивил панорамный вид с Белой скалы, от него буквально захватывало дух.

«Просто офигенски. Посмотрите, мы весной ходим по снегу и наблюдаем всю красоту с вершины Белой скалы. Буквально дух захватывает, мощь», — поделился ощущениями Петров.

Блогер также снял на видео, как вместе со спутниками спускался с горы. На записи хорошо видно, что далеко не каждая машина преодолеет такое бездорожье, однако УАЗ доставил компанию к пункту назначения без проблем. Поездку Петров в итоге окрестил «экстремальным сафари».

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