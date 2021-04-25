Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
25 апреля 13:14
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:11
Шоу-бизнес
Постаревший Киану Ривз разочаровал поклонников своим внешним видом
13:11
Общество
Петербургский меценат готов оплатить установку арт-объекта в Самаре
13:11
Общество
Американские ученые предупредили о смертельной опасности дефицита кислот омега-3
13:10
Наука
Звезды второго поколения обнаружили в космосе ученые из Чили
13:08
Общество
Американец рассказал, почему его поразило метро в России
13:07
Весь мир
Боевики ELN атаковали армию Колумбии близ границы с Венесуэлой
13:07
Общество
Маковые, лавандовые и ромашковые поля: где найти самые фотогеничные локации Крыма
13:04
Общество
Невролог объяснил, почему не стоит использовать смартфон во время тренировок
13:04
Политика
Политолог Джаралла заявил, что реакция Москвы на дипломатический выпад шокировала Прагу
13:03
Весь мир
Арест группы иностранцев и строительство НПЗ — что произошло в Ливии 24 апреля
13:00
Видео
Торговые прилавки со свежей корюшкой открылись в Петербурге
13:00
Украина
Украинский политик раскрыл, почему больше не взлетают на воздух военные склады ВСУ
12:59
Экономика
Власти Калифорнии намерены запретить добычу нефти путем фрекинга
12:56
Происшествия
Движение транспорта восстановили после падения пешеходного моста под Екатеринбургом
12:54
Украина
Американцы поставили диагноз властям США из-за поддержки Украины
12:53
Экономика
Портфель «Сбера» по финансированию застройщиков достиг 1 трлн рублей
12:52
Общество
Американца поразил способ употребления семечек в России
12:51
Общество
Диетолог рассказала, как не превратить свой организм в «тухлое болото»
12:47
Шоу-бизнес
Россияне призвали Проклову назвать имя домогавшегося ее артиста
12:42
Шоу-бизнес
Калашникова в изумрудном платье вышла в свет в сопровождении молодого бизнесмена
Все новости

Украинский блогер остался в восторге от «экстремального сафари» на Белой скале в Крыму

Общество
Украинский блогер остался в восторге от «экстремального сафари» на Белой скале в Крыму
Prt Scr youtube.com  /  Петровы

Севастополь, 25 апреля. Блогер из Одессы Андрей Петров поучаствовал в «экстремальном сафари» на Белой скале в Крыму и был поражен красотами полуострова.

На своем YouTube-канале «Петровы» житель Одессы опубликовал видео, в котором он и его спутники (Александр из украинского Кривого Рога и Анастасия из Крыма) отправились посмотреть на Белую скалу, взобрались на нее и увидели знаменитые гроты собственными глазами. Автор видеоблога отметил «нереальную» красоту крымской достопримечательности.

«Ребята, просто не передать. Она кажется не такой масштабной на видео, но когда здесь находишься, будто попадаешь в фильм, виртуальная реальность какая-то», — подчеркнул ведущий канала.

Во время поездки на российском внедорожнике Петров поинтересовался у гида, какие места в Крыму лучше посетить, чтобы получить незабываемые впечатления. Экскурсовод ответил, что, если не считать Белую скалу, то есть три достопримечательности.

«Это Демерджи (горный массив), где можно маршрут посмотреть, на лошадях покататься, на машине провезут. Ты там посмотришь все. Также мне нравится Голицынская тропа, та сторона, где снимали фильм «Ихтиандр». Третье — водопады Джур-Джур и Учан-Су, но их надо ловить, когда они есть. То есть, это периоды обильных дождей, таяния снегов», — сказал гид.

Затем группа туристов посетила грот Кок-Коба, который восхитил украинцев. Однако еще больше их удивил панорамный вид с Белой скалы, от него буквально захватывало дух.

«Просто офигенски. Посмотрите, мы весной ходим по снегу и наблюдаем всю красоту с вершины Белой скалы. Буквально дух захватывает, мощь», — поделился ощущениями Петров.

Блогер также снял на видео, как вместе со спутниками спускался с горы. На записи хорошо видно, что далеко не каждая машина преодолеет такое бездорожье, однако УАЗ доставил компанию к пункту назначения без проблем. Поездку Петров в итоге окрестил «экстремальным сафари».

Ранее Федеральное агентство новостей собрало для читателей список красивых и фотогеничных мест в Крыму, похожих на Ямайку, Бали и Швейцарию.

украина россия крым Петровы
Комментировать
Самое популярное
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Экономика 398720 22 апреля 2021
Россия переиграла Запад с чешской АЭС по испытанной на Украине схеме «Роттердам+»
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Политика 196977 23 апреля 2021
Путин не оставил камня на камне от позиций США и ЕС на климатическом саммите
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Политика 165225 22 апреля 2021
Французы встали на сторону России после заявления Путина о Западе
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Армия 134024 23 апреля 2021
Неожиданный приказ Шойгу об отводе войск вбил клин между Киевом и Западом
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Политика 67715 22 апреля 2021
Россия явила миру флегматичную стратегию превосходства над «биполярными» США
Все новости / Общество / Украинский блогер остался в восторге от «экстремального сафари» на Белой скале в Крыму
Рейтинг@Mail.ru