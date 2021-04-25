Премию «Оскар» вручат сразу на четырех площадках

Лос-Анджелес, 25 апреля. Церемония вручения наград Американской академии киноискусств «Оскар» пройдет не только в театре Dolby, но также и на сцене центрального железнодорожного вокзала Union Station.

Помимо этих двух площадок, расположенных в Лос-Анджелесе, заявлены еще Британский институт кино в Лондоне и студия телекомпании Canal+ в Париже. Решение провести мероприятие сразу на нескольких сценах связано с пандемией коронавируса. Так как церемония все-таки пройдет в офлайн-формате, а не все номинанты живут в Калифорнии, организаторы премии придумали такой выход из ситуации.

Помещение вокзала Union Station более просторное, чем Dolby, в связи с чем там удобнее соблюдать противокоронавирусные меры безопасности. В церемонии смогут принять участие не более 170 человек, каждому номинанту разрешается взять с собой не более одного гостя. В Лондоне ожидается участие пяти номинантов, в Париже — по меньшей мере двух.

Предполагается, что сцена театра Dolby будет предоставлена для исполнения заранее записанных клипов к песням, претендующим на премию в соответствующей категории. Постановщиком «Оскара» в этом году стал режиссер и сценарист Стивен Содерберг. На пресс-конференции он заявил, что звезды не будут носить маски, однако эти средства защиты сыграют свою роль в мероприятии.

Церемония вручения кинонаград начнется 26 апреля в 03.00 по московскому времени. За звание лучшего фильма поборются драма «Отец», «Земля кочевников», «Манк», «Минари», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой», «Иуда и черный мессия» и «Девушка, подающая надежды», сообщает "Мир 24".

Эксперты уже составили свой список возможных победителей «Оскара».