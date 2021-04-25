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«Газпром» может выйти на докризисный уровень экспорта до конца 2021 года

Экономика
«Газпром» может выйти на докризисный уровень экспорта до конца 2021 года
gazprom.ru

Москва, 25 апреля. Экспорт «Газпрома» по итогам года может увеличиться до близкого к предкризисному уровню 200 млрд кубометров. Дополнительной поддержкой станет рост поставок в КНР по «Силе Сибири».

Российская компания планирует увеличить добычу газа до 496,9 млрд кубометров в 2021 году, что на 43,4 млрд кубометров больше, чем по итогам прошлого года. С начала года «Газпром» уже нарастил производство голубого топлива на 12% год к году. Однако стоит учитывать, что рост добычи происходит на фоне низкой базы «коронавирусного» 2020 года. В 2019 году компанией было добыто 500,3 млрд кубометров газа.

Европейские хранилища газа сейчас заполнены в среднем на 29%, что является прямым следствием холодной зимы. При этом страны Европы пока не торопятся увеличивать импорт, надеясь на снижение цены на газ. Сейчас стоимость топлива на европейском рынке находится у отметки 255 долларов за тысячу кубометров, что выше, чем в 2019 и 2020 годах.

Еще одним благоприятным фактором для «Газпрома» является увеличение поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В прошлом году их объем составил 4,1 млрд кубометров, а в этом году ожидается двукратный рост.

Минэкономразвития РФ ранее озвучило среднюю прогнозируемую стоимость российского газа в 2021 году. Как ожидают в министерстве, цена на голубое топливо может вырасти на 70 долларов за тысячу кубометров.

Газпром газ международная торговля
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