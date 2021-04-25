«Газпром» может выйти на докризисный уровень экспорта до конца 2021 года

Москва, 25 апреля. Экспорт «Газпрома» по итогам года может увеличиться до близкого к предкризисному уровню 200 млрд кубометров. Дополнительной поддержкой станет рост поставок в КНР по «Силе Сибири».

Российская компания планирует увеличить добычу газа до 496,9 млрд кубометров в 2021 году, что на 43,4 млрд кубометров больше, чем по итогам прошлого года. С начала года «Газпром» уже нарастил производство голубого топлива на 12% год к году. Однако стоит учитывать, что рост добычи происходит на фоне низкой базы «коронавирусного» 2020 года. В 2019 году компанией было добыто 500,3 млрд кубометров газа.

Европейские хранилища газа сейчас заполнены в среднем на 29%, что является прямым следствием холодной зимы. При этом страны Европы пока не торопятся увеличивать импорт, надеясь на снижение цены на газ. Сейчас стоимость топлива на европейском рынке находится у отметки 255 долларов за тысячу кубометров, что выше, чем в 2019 и 2020 годах.

Еще одним благоприятным фактором для «Газпрома» является увеличение поставок в Китай по газопроводу «Сила Сибири». В прошлом году их объем составил 4,1 млрд кубометров, а в этом году ожидается двукратный рост.

Минэкономразвития РФ ранее озвучило среднюю прогнозируемую стоимость российского газа в 2021 году. Как ожидают в министерстве, цена на голубое топливо может вырасти на 70 долларов за тысячу кубометров.