Петербуржцы стали меньше интересоваться покупкой жилья в ипотеку

Санкт-Петербург, 25 апреля. Спрос на ипотечные кредиты в Северной столице снизился в апреле на 6% в сравнении с первым кварталом 2021 года. Об этом свидетельствуют данные исследования компании «Этажи».

Также относительно среднего значения первых трех месяцев года падение интереса к ипотеке отмечено у жителей Москвы. Там спрос упал на 8%, передает ТАСС.

При этом в отдельных регионах страны спрос на покупку жилья в ипотеку, наоборот, увеличился. Наибольший прирост интереса россиян к оформлению ипотечных займов зафиксирован в Калининграде, Ижевске, Перми и Челябинске в апреле. Так, апрельский спрос на ипотеку в Калининграде вырос на 28%, в Ижевске и Перми — на 25%, а в Челябинске — на 21%.

Повышение интереса к ипотечным продуктам с низкими ставками может быть обусловлено их возможным увеличением на фоне роста ключевой ставки до 5%, отметила замглавы ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила о планах регулятора «охладить» российский рынок ипотеки. В связи со снижением качества ипотечных кредитов Банк России планирует отменить надбавки, введенные в период пандемии коронавируса.