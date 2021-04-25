Баранец потребовал от Роскосмоса полностью разорвать рабочие контакты с США

Россия не должна сотрудничать со своим основным геополитическим противником в такой наукоемкой и изобилующей государственными тайнами отрасли, как освоение космоса. Об этом в интервью ФАН заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее Дмитрий Рогозин опроверг сообщения СМИ о том, что Роскосмос договаривается со SpaceX о доставке с помощью кораблей Crew Dragon космонавтов из РФ на Международную космическую станцию. Гендиректор госкорпорации выразил недоумение по этому поводу, подчеркнув, что России есть свои собственные корабли и она не нуждается в помощи других стран.

«Заявление Рогозина я бы назвал симптоматичным — на фоне все сильнее ухудшающихся отношений между США и РФ, — заметил Баранец. — Вашингтон издевается над Россией, прессуя постоянными санкциями, называет ее президента «убийцей», а ее саму — «врагом». И как-то странно получается, что в то же самое время мы предоставляем американским космонавтам свои корабли для доставки на МКС!»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» назвал неприемлемым тот факт, что астронавты США имеют возможность работать рядом с коллегами из России и «подглядывать» за тем, как те проводят свои исследования.

«А может, мы хотим заниматься в космосе чем-то таким, что не хотим показывать Соединенным Штатам? — задается вопросом эксперт. — И я думаю, что заявление Рогозина — это только первый шаг на пути, в конце которого мы полностью свернем российско-американское сотрудничество в космической отрасли!»

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Собеседник ФАН убежден, что России не нужно отправлять космонавтов на орбиту при помощи кораблей Илона Маска — он опасается, что SpaceX будет использовать «наших ребят» в качестве подопытных кроликов и испытывать на них свои технологии.

«Нам этого не надо! — заявил Баранец. — Кроме того, должно же в нашем космическом чулане остаться хоть немного секретов? Пускай американцы за нами погоняются!»

Военный обозреватель «Комсомольской правды» заметил, что «всегда найдется какой-нибудь гнусный либерал», который потребует не разрывать совсем уж отношения с США: ведь космос якобы остался последней нитью взаимодействия.

«Я же думаю, что нужно пересмотреть культуру российско-американских отношений во всех областях, — убежден эксперт. — В политической, дипломатической, военной, экономической — потому что умом мы еще фактически живем в 90-х, когда Россия раздевалась практически догола перед Соединенными Штатами, которые скупали ее лучшие технологии за бесценок! Мне кажется, что со страной, которая тебе угрожает, надо вести себя соответственно и достойно!»

Собеседник ФАН подчеркнул, что предвидит целый шквал критики в свой адрес от тех, кто считает, что сотрудничество со SpaceX принесет России небывалые экономические выгоды.